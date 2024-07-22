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Из-за сбоя ОС Microsoft в США тысячи людей застряли в аэропортах

От сбоя ОС Microsoft в США пострадали больше всего авиаперевозки

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Экономика

Более 1800 рейсов были отменены в США и еще более 5000 задержаны, по данным службы отслеживания рейсов FlightAware, пишет The Economic Collapse.

От сбоя ОС Microsoft в США пострадали больше всего авиаперевозки
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

А по всему миру более 28 000 рейсов прошли этапы отмены и ожиданий. Тысячи людей с замиранием сердца изучали табло в аэропортах.

Изначально многие предположили, что произошла кибератака, однако проблема, как выяснилось, носила технический характер. Ошибка в программном обеспечении CrowdStrike привела к сбою операционных систем Microsoft и вызвала крупнейшее в истории отключение IT-систем.

В своем заявлении генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема выявлена и найдены пути ее решения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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