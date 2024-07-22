Из-за сбоя ОС Microsoft в США тысячи людей застряли в аэропортах

Более 1800 рейсов были отменены в США и еще более 5000 задержаны, по данным службы отслеживания рейсов FlightAware, пишет The Economic Collapse.
А по всему миру более 28 000 рейсов прошли этапы отмены и ожиданий. Тысячи людей с замиранием сердца изучали табло в аэропортах.
Изначально многие предположили, что произошла кибератака, однако проблема, как выяснилось, носила технический характер. Ошибка в программном обеспечении CrowdStrike привела к сбою операционных систем Microsoft и вызвала крупнейшее в истории отключение IT-систем.
В своем заявлении генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема выявлена и найдены пути ее решения.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.