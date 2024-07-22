Фермеры Калмыкии переходят с экстенсивного пути развития на интенсивный

Как традиционная отрасль Калмыкии стала источником пополнения казны и доходов

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Калмыкии животноводство является ведущей отраслью (80%), несмотря на суровые природные условия. Однако есть и обратная сторона медали — земля превращается в пустыню, пишет aif.ru.

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Калмыкия является лидером в России по наличию племенного мясного скота. Одним из примеров успешного хозяйства является совхоз "Первомайский", учрежденный в 1972 году на отгонных пастбищах "Черные земли".

"Первомайский" стал племзаводом в 2003 году, занимаясь выращиванием молодняка овец и разведением крупного рогатого скота калмыцкой породы. СПК входит в пятёрку лучших племенных хозяйств России благодаря эффективности своей экономики.

Хозяйству удаётся наращивать поголовье, увеличивать производство и увеличивать прибыль благодаря наличию собственной кормовой базы. "Первомайский" имеет значительные площади пастбищ и орошаемых земель, что обеспечивает стабильность в производстве кормов. С 2017 года началось разведение новой тонкорунной породы овец "черноземельский меринос".

Важно отметить существование других успешных предприятий в Калмыкии, таких как племзавод "Черноземельский", который занял третье место на выставке сельхозпредприятий России в 2024 году.

В целях борьбы с опустыниванием и вытаптыванием почвы калмыцким животноводам необходимо устанавливать ограждения с фитомелиорантами и электроизгородью на своих территориях.