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Во многих отраслях снизились оценки текущих бизнес-условий

Бизнес-климат в России начал ухудшаться

1:08
Экономика

Пик перегрева российской экономики, по всей видимости, уже пройден или близок к завершению, пишут "Известия".

Бизнес-климат в России начал ухудшаться
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Таковы результаты нового опроса, проведенного Банком России среди 15 тысяч отечественных предприятий.

Индикатор бизнес-климата, а также оценки спроса и объемов выпуска продукции продемонстрировали снижение, в то время как условия кредитования продолжили ужесточаться.

Оценки текущих бизнес-условий ухудшились практически во всех секторах, особенно заметно это проявилось в оптовой торговле и добыче полезных ископаемых.

Компании ожидают замедления роста в ближайшие три месяца. Уровень обеспеченности работниками остается низким, достигнув минимума за весь период наблюдений.

Однако стоит отметить, что наблюдается некоторое снижение спроса на рабочую силу. Планы по дальнейшему увеличению штата сохраняются, но их оценочный уровень отступил от прежних максимумов. Обычно именно спрос на труд реагирует раньше на изменения в экономической ситуации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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