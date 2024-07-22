За последние четыре года в Магаданской области объем частных инвестиций увеличился в полтора раза

Магаданская область достигла выполнения целевых показателей по двум направлениям

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава правительства России Михаил Мишустин отметил положительный динамичный рост частных инвестиций в Магаданской области за последние годы, а также выполнение целевых показателей по валовому региональному продукту и количеству рабочих мест, пишет РИА Новости.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, CC BY 4.0

Премьер-министр прибыл в этот регион с двухдневной рабочей поездкой в воскресенье, в то время как его предыдущий визит в Магадан состоялся в августе 2020 года в рамках недельной поездки по Дальнему Востоку.

Мишустин на встрече с губернатором региона Сергеем Носовым отметил, что за последние четыре года объем частных инвестиций увеличился в полтора раза, все запланированные показатели по рабочим местам и валовому региональному продукту выполняются, и это является весьма хорошим показателем.

Он также попросил губернатора рассказать о текущей экономической ситуации в регионе.