За последние четыре года в Магаданской области объем частных инвестиций увеличился в полтора раза

Глава правительства России Михаил Мишустин отметил положительный динамичный рост частных инвестиций в Магаданской области за последние годы, а также выполнение целевых показателей по валовому региональному продукту и количеству рабочих мест, пишет РИА Новости.
Премьер-министр прибыл в этот регион с двухдневной рабочей поездкой в воскресенье, в то время как его предыдущий визит в Магадан состоялся в августе 2020 года в рамках недельной поездки по Дальнему Востоку.
Мишустин на встрече с губернатором региона Сергеем Носовым отметил, что за последние четыре года объем частных инвестиций увеличился в полтора раза, все запланированные показатели по рабочим местам и валовому региональному продукту выполняются, и это является весьма хорошим показателем.
Он также попросил губернатора рассказать о текущей экономической ситуации в регионе.
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