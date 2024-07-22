Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мясные шарики с сыром: делаются быстро, получаются очень аппетитными
В "Открытии" Виталий Соломин столкнулся с настоящей ненавистью партнёрши
Почему во время беременности появляются растяжки?
Microsoft закроет цифровой магазин Xbox 360 в июле
Ошибки при выборе карниза для штор: что советует дизайнер
Кроссовер GAC снова загорелся на трассе под Краснодаром
Виктория Боня осудила поведение Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой
Названа польза винограда без косточек
Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными
Пасечник выделил отрасль, которая была и остается основой экономики

Глава ЛНР рассказал об инвестициях в металлургической отрасли региона

0:46
Экономика

В течение первых трех месяцев текущего года в металлургические предприятия Луганской Народной Республики было инвестировано около 900 миллионов рублей, пишет РИА Новости. 

Глава ЛНР рассказал об инвестициях в металлургической отрасли региона
Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, CC BY-SA 4.0

Леонид Пасечник отметил, что металлургия всегда была и остается основой экономики и индустриальной мощи. И ранее президент Владимир Путин назвал эту отрасль стратегически важной для страны.

Поэтому, по мнению главы ЛНР, одной из ключевых задач сегодня является вывод металлургических предприятий Луганщины на новый, более высокий уровень.

Пасечник отметил, что для достижения этой цели объединены усилия федеральных и региональных властей, инвесторов и трудовых коллективов. 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным.

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Виктория Боня осудила поведение Дмитрия Тарасова после развода с Ольгой Бузовой
Названа польза винограда без косточек
Глава ЛНР рассказал об инвестициях в металлургической отрасли региона
Кабачки со сметаной и зеленью: запекаются в духовке, получаются очень нежными
Это дешёвый и эффективный способ защиты растений
Слишкович покинул "Спартак" из-за того, что тренеру не нужна была его помощь
Российский дрон "Иволга" с искусственным интеллектом успешно прошел испытания
Как детский крем может навредить взрослой коже
Как выбрать джинсы для различных типов фигуры
В Японии выяснили, что собаки похожи на хозяев не только внешне, но и поведением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников