Пасечник выделил отрасль, которая была и остается основой экономики

В течение первых трех месяцев текущего года в металлургические предприятия Луганской Народной Республики было инвестировано около 900 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
Леонид Пасечник отметил, что металлургия всегда была и остается основой экономики и индустриальной мощи. И ранее президент Владимир Путин назвал эту отрасль стратегически важной для страны.
Поэтому, по мнению главы ЛНР, одной из ключевых задач сегодня является вывод металлургических предприятий Луганщины на новый, более высокий уровень.
Пасечник отметил, что для достижения этой цели объединены усилия федеральных и региональных властей, инвесторов и трудовых коллективов.
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