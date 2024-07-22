Пасечник выделил отрасль, которая была и остается основой экономики

Глава ЛНР рассказал об инвестициях в металлургической отрасли региона

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение первых трех месяцев текущего года в металлургические предприятия Луганской Народной Республики было инвестировано около 900 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, CC BY-SA 4.0

Леонид Пасечник отметил, что металлургия всегда была и остается основой экономики и индустриальной мощи. И ранее президент Владимир Путин назвал эту отрасль стратегически важной для страны.

Поэтому, по мнению главы ЛНР, одной из ключевых задач сегодня является вывод металлургических предприятий Луганщины на новый, более высокий уровень.

Пасечник отметил, что для достижения этой цели объединены усилия федеральных и региональных властей, инвесторов и трудовых коллективов.