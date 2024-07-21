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Абрикосовая тля добралась до ДНР и Ростовской области

В двух регионах России на абрикосовых деревьях появился опасный вредитель

1:16
Экономика

Ученые Донецкого ботанического сада обнаружили на абрикосовых деревьях вредоносную тлю, которая проникла в регион из Центральной Европы.

В двух регионах России на абрикосовых деревьях появился опасный вредитель
Фото: en.wikipedia.org by xamumu is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Издание "РГ" выяснило, как этот вредитель оказался в Ростовской области и Донецкой Народной Республике, а также как это скажется на урожае абрикосов.

Естественная среда обитания этой тли находится в восточно-азиатском регионе, однако она попала с запада.

Александр Губин, сотрудник лаборатории проблем биоинвазий и защиты растений ботанического сада, рассказывает, что в 2016 году абрикосовая тля Myzus mumecola была зафиксирована в Италии, затем в Германии, Сербии и Венгрии, и в конечном итоге добралась до ДНР и Ростовской области.

Не исключено, что это произошло благодаря "саморасселению". Тля питается исключительно листьями абрикосов и не поражает другие косточковые культуры. Ее можно заметить на деревьях в мае — начале июня: листья начинают скручиваться и сохнуть, деревья выглядят изможденными. Затем тля улетает. Осенью она возвращается и откладывает яйца, а весной пробуждается.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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