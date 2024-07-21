Иностранцам с трудовыми патентами все сложнее устроиться на работу в регионах РФ

Власти регионов вводят ограничения на работу мигрантов

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В регионах России постепенно вводятся ограничения на работу мигрантов, пишет РГ.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", CC0

Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Одни считают, что ограничения необходимы и должны защищать интересы граждан страны, предоставляя им рабочие места. Другие эксперты предупреждают о возможных рисках такого подхода в условиях рекордно низкого уровня безработицы (2,7%) и нехватки рабочей силы.

Недавно власти Томской области объявили, что с 1 ноября иностранцам с трудовыми патентами будет запрещено работать в следующих сферах:

производство продуктов питания;

розничная торговля;

такси;

общественный транспорт;

гостиничный и ресторанный бизнес;

службы обеспечения безопасности;

общее, среднее профессиональное и высшее образование;

физкультура и спорт.

Аналогичные меры были приняты и в Челябинской области. Более чем в 30 регионах страны уже действуют различные ограничения для мигрантов, а первыми этот путь прошли Пермский край и республика Марий Эл ещё в 2015 году.