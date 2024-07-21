Иностранцам с трудовыми патентами все сложнее устроиться на работу в регионах РФ

В регионах России постепенно вводятся ограничения на работу мигрантов, пишет РГ.
Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Одни считают, что ограничения необходимы и должны защищать интересы граждан страны, предоставляя им рабочие места. Другие эксперты предупреждают о возможных рисках такого подхода в условиях рекордно низкого уровня безработицы (2,7%) и нехватки рабочей силы.
Недавно власти Томской области объявили, что с 1 ноября иностранцам с трудовыми патентами будет запрещено работать в следующих сферах:
Аналогичные меры были приняты и в Челябинской области. Более чем в 30 регионах страны уже действуют различные ограничения для мигрантов, а первыми этот путь прошли Пермский край и республика Марий Эл ещё в 2015 году.
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