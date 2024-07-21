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Иностранцам с трудовыми патентами все сложнее устроиться на работу в регионах РФ

Власти регионов вводят ограничения на работу мигрантов

1:11
Экономика

В регионах России постепенно вводятся ограничения на работу мигрантов, пишет РГ.

Власти регионов вводят ограничения на работу мигрантов
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", CC0

Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Одни считают, что ограничения необходимы и должны защищать интересы граждан страны, предоставляя им рабочие места. Другие эксперты предупреждают о возможных рисках такого подхода в условиях рекордно низкого уровня безработицы (2,7%) и нехватки рабочей силы.

Недавно власти Томской области объявили, что с 1 ноября иностранцам с трудовыми патентами будет запрещено работать в следующих сферах:

  • производство продуктов питания;
  • розничная торговля;
  • такси;
  • общественный транспорт;
  • гостиничный и ресторанный бизнес;
  • службы обеспечения безопасности;
  • общее, среднее профессиональное и высшее образование;
  • физкультура и спорт.

Аналогичные меры были приняты и в Челябинской области. Более чем в 30 регионах страны уже действуют различные ограничения для мигрантов, а первыми этот путь прошли Пермский край и республика Марий Эл ещё в 2015 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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