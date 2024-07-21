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"Киви" передала свои доли в залог Т-Банку

Контрольные доли в факторинговом бизнесе "Киви" выкуплены группой Т-Банка

Экономика

Группа Т-Банка (ранее известная как Тинькофф банк) приобрела контрольные доли (51%) в ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии" от АО "Киви", согласно данным ЕГРЮЛ. Об этом сообщает Интерфакс.

Контрольные доли в факторинговом бизнесе "Киви" выкуплены группой Т-Банка
Фото: openverse by Бесплатный фотобанк, CC BY-SA 2.0

Структура "ТКС Холдинга" (которая является головной компанией Т-Банка) — ООО "Т-Проекты" стала владельцем долей в обеих компаниях, причем эти доли все еще находятся в залоге у Т-Банка. 

Как уточняется, "Киви" передала свои доли в "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Тех" в залог Т-Банку в конце мая.

Позднее, 11 июня, банк объявил о своем намерении приобрести эти доли и расширить ассортимент продуктов Т-Банка за счет внедрения факторинга для малого и среднего бизнеса, который будет основан на финтех-платформе ROWI. Предполагалось, что сделка будет завершена после получения одобрения от Федеральной антимонопольной службы.

Оставшиеся 49% долей в "РОВИ Факторинг Плюс" и "РОВИ Тех" принадлежат ООО "Плюс менеджмент групп".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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