Крупнейший оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию из-за Huawei

Финский оператор связи оспаривает расходы на замену оборудования в Эстонии

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейшая телекоммуникационная компания Финляндии Elisa подала в суд на Эстонию из-за введенного обязательства по замене оборудования китайской компании Huawei.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Согласно постановлению, принятому Таллином в 2022 году, все операторы связи, работающие на территории Эстонии, должны избавиться от оборудования Huawei в сетях 5G до конца 2025 года и в сетях 4G — до конца 2029 года. Все расходы по замене оборудования должны быть покрыты за счет самих операторов связи, что вызвало недовольство со стороны Elisa, сообщает "Газета.Ru".

Генеральный директор компании Топи Маннер пояснил, что компания оспаривает не само постановление, а обязанность нести расходы, указывая на то, что в других странах операторам компенсируют затраты в подобных случаях.

Доля Elisa на эстонском телекоммуникационном рынке составляет около 37%.