Венгрия на грани энергетической катастрофы: во всём виновата Украина

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Венгрия может столкнуться с энергетическим кризисом из-за Украины

Экономика

Венгрия сталкивается с потенциальным энергетическим кризисом из-за остановки транзита российской нефти через Украину, как сообщает Politico.

Венгрия может столкнуться с энергетическим кризисом из-за Украины
Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Эксперт Илона Гизиньска из Centre for Eastern Studies предупреждает, что Будапешт может столкнуться с ростом цен на энергоносители и нехваткой электроэнергии в ближайшие недели. Венгрии придется начать использовать свои стратегические запасы, которых хватит лишь на три месяца.

Виктор Катона из Kpler добавляет, что длительное прекращение поставок вынудит региональные нефтеперерабатывающие компании использовать свои запасы и искать дипломатические решения. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и Министерство экономики Словакии подтвердили прекращение транзита нефти, сообщает РИА Новости.

Санкции 2022 года ограничили поставки российской нефти в Евросоюз, исключение составил только трубопровод "Дружба", обеспечивающий поставки в страны без выхода к морю. Трубопровод берет начало в Альметьевске и проходит через Брянск, разветвляясь на северный и южный участки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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