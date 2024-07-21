Германия готовится принять меры после резкого увеличения числа взрывов банкоматов преступными группировками

Преступные группировки взрывают банкоматы в Германии

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Германии количество взломов банкоматов с использованием взрывчатых веществ увеличилось на 26,5% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, согласно последним доступным данным. Это самый высокий показатель с 2005 года, пишет Bloomberg.

Фото: pixabay.com by James Qube, PDM

Ущерб предприятиям оценивается миллионами евро. Правительство внесло на рассмотрение законопроект, предусматривающий наказание за подобные преступления как минимум двумя годами тюремного заключения. Если пострадают непричастные лица, срок наказания может быть увеличен с двух лет до 5 — 15 лет.

Два года назад правительство решило закрыть фойе банков самообслуживания на ночь. Полицейские рейды в прошлом году привели к арестам людей в Нидерландах и Бельгии, подозреваемых во взрыве банкоматов по меньшей мере в трех десятках мест в Германии с целью кражи содержимого.

Правительство теперь также намерено предоставить следственным органам больше полномочий по использованию телекоммуникационных данных.

Ранее банкам настоятельно рекомендовали усилить меры безопасности, включая видеонаблюдение, сократить количество наличных, хранящихся в банкоматах.