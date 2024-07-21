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Отцовский капитал можно использовать одновременно с материнским

С помощью отцовского капитала можно будет сократить ипотеку

1:18
Экономика

Согласно информации aif.ru, отцовский капитал может помочь сэкономить до 450 тыс. рублей на ипотеке.

С помощью отцовского капитала можно будет сократить ипотеку
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Финансовый эксперт и руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко объяснил, как это работает.

Семьи, у которых третий или последующий ребенок родился между 1 января 2019 года и 31 декабря 2030 года, могут получить эту выплату.

Право на субсидию возникает для таких семей независимо от возраста старших детей, и они могут использовать ее для погашения ипотеки. Отцовский капитал действует параллельно с материнским и областным поддержками.

Семейное положение заемщика не играет роли. Помощь может получить любой из родителей ребенка, даже если он не состоит в официальном браке.

Если у мужчины есть трое детей, причем последний родился после 2019 года, он может самостоятельно использовать субсидию для выплат по своей ипотеке.

Важно, чтобы в официальных документах рождения детей данный мужчина был указан как отец, независимо от того, были ли дети рождены от одной женщины или разных.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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