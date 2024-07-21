Жители Краснодара пожаловались на частые отключения электричества

Протестующие в Краснодаре перекрыли улицу из-за отключений электричества

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители Краснодара заблокировали улицу из-за частых отключений света в одном из районов в течение последнего месяца, сообщает издание Baza.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, PDM

Протестующие — жители Россинского микрорайона из восьми домов жилых комплексов "Дружный-1" и "Дружный-2" — утверждают, что отключения начались раз в неделю, затем увеличились до трех раз. В данный момент в домах света не бывает 12-15 часов в сутки, и лишь благодаря запасному трансформатору, который устанавливают коммунальные службы, электричество появляется на короткое время.

Причем, жалобы жителей не вызывали реакции ни у аварийной службы, ни у "Краснодарэнерго". В знак протеста краснодарцы заблокировали улицу и требуют "Дайте свет!" На место происшествия прибыла полиция.

Ранее жителей Краснодарского края, Крыма и Ростовской области предупредили об ограничениях электроэнергии из-за экстремальной жары. Отключения в южных регионах страны начали вводить после сбоя на атомной электростанции в Ростове-на-Дону.