В список профессий для альтернативной службы будут добавлены

Список профессий для альтернативной службы будет расширен

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило увеличить список профессий для альтернативной службы до 237 специальностей и 1442 предприятий, где могут трудиться альтернативно служащие. Об этом передает РГ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для сравнения в текущем списке значатся 224 профессии и 1305 организаций.

Также уточняется, что список был сформирован на основе предложений федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ.

Среди новых профессий, которые будут добавлены в перечень, есть гидролог, метеоролог, врач по контролю за физической активностью, инструктор-методист по лечебной физкультуре, операционный медбрат и другие.

Организации, включенные в список, расположены в двух десятках регионов, причем наибольшее их количество находится в Ярославской и Самарской областях — по 20 предприятий в каждой.