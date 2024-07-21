В список профессий для альтернативной службы будут добавлены

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило увеличить список профессий для альтернативной службы до 237 специальностей и 1442 предприятий, где могут трудиться альтернативно служащие. Об этом передает РГ.
Для сравнения в текущем списке значатся 224 профессии и 1305 организаций.
Также уточняется, что список был сформирован на основе предложений федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов РФ.
Среди новых профессий, которые будут добавлены в перечень, есть гидролог, метеоролог, врач по контролю за физической активностью, инструктор-методист по лечебной физкультуре, операционный медбрат и другие.
Организации, включенные в список, расположены в двух десятках регионов, причем наибольшее их количество находится в Ярославской и Самарской областях — по 20 предприятий в каждой.
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