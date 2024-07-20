На сладости из недружественных стран пошлины выросли
Пошлины на сладости из недружественных стран повысили
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Правительство увеличило пошлины на определенные кондитерские изделия, поступающие из недружественных стран, согласно постановлению, опубликованному на официальном правовом портале, пишет РИА Новости.
Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, CC BY-SA 4.0
Этот документ начнет действовать через семь дней после его официального опубликования и будет актуален до 31 декабря включительно.
Расценки на сладости следующие:
- 35% — на желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье;
- 0,6 евро за кг — на какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках и так далее;
- 0,73 евро за кг — на шоколадные конфеты;
- 0,35 евро за кг — на печенье, покрытое шоколадом, и вафли разных видов;
- 35% — на другие виды печенья.
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