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На сладости из недружественных стран пошлины выросли

Пошлины на сладости из недружественных стран повысили

0:51
Экономика

Правительство увеличило пошлины на определенные кондитерские изделия, поступающие из недружественных стран, согласно постановлению, опубликованному на официальном правовом портале, пишет РИА Новости.

Пошлины на сладости из недружественных стран повысили
Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, CC BY-SA 4.0

Этот документ начнет действовать через семь дней после его официального опубликования и будет актуален до 31 декабря включительно.

Расценки на сладости следующие:

  • 35% — на желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье;
  • 0,6 евро за кг — на какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках и так далее;
  • 0,73 евро за кг — на шоколадные конфеты;
  • 0,35 евро за кг — на печенье, покрытое шоколадом, и вафли разных видов;
  • 35% — на другие виды печенья.
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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