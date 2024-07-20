На сладости из недружественных стран пошлины выросли

Пошлины на сладости из недружественных стран повысили

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство увеличило пошлины на определенные кондитерские изделия, поступающие из недружественных стран, согласно постановлению, опубликованному на официальном правовом портале, пишет РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, CC BY-SA 4.0

Этот документ начнет действовать через семь дней после его официального опубликования и будет актуален до 31 декабря включительно.

Расценки на сладости следующие:

35% — на желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье;

0,6 евро за кг — на какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках и так далее;

0,73 евро за кг — на шоколадные конфеты;

0,35 евро за кг — на печенье, покрытое шоколадом, и вафли разных видов;

35% — на другие виды печенья.