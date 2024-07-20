Будущие металлурги в федеральном проекте "Профессионалитет"

Федеральный проект "Профессионалитет" готовит будущих металлургов

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Каждый год в России в третье воскресенье июля отмечается День металлурга. В 2024 году праздник выпадает на 21 июля, пишет РБК.

Фото: flickr.com by uc_rusal_photo_gallery, CC BY-SA 2.0

Этот праздник объединяет работников различных специальностей металлургической отрасли, таких как сталевары, прокатчики, литейщики, сотрудники горно-обогатительных комбинатов и другие.

Продукция российской металлургии в настоящее время востребована в различных секторах экономики, включая энергетику, транспорт, строительство, АПК и другие.

Металлургия нуждается в специалистах среднего профессионального образования. Для помощи студентам в получении этого образования и последующем трудоустройстве в отрасли существуют кластеры "Металлургия" в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Этот проект тесно связан с национальным проектом "Образование" и на данный момент насчитывает 18 образовательно-производственных кластеров, которых к концу 2024 года станет уже 24.

Обучение молодых специалистов в рамках федерального проекта проводится на территории 12 регионов страны, где функционируют крупные металлургические предприятия. Главная задача этого проекта — подготовка специалистов для определенных компаний с последующим трудоустройством выпускников.

В проекте "Профессионалитет" участвуют более 1250 колледжей и 1800 предприятий-работодателей в 79 регионах России. В ближайшие годы планируется присоединение всех регионов к проекту, а к 2030 году будет охвачено 100% профессиональных образовательных учреждений.