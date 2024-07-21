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Средства, отправленные мошенникам, банки смогут вернуть пострадавшему

Банки перейдут к более тщательному контролю переводов

1:33
Экономика

С 25 июля банки перейдут к более тщательному контролю переводов и начнут возвращать средства, отправленные мошенникам, пишет ИА DEITA. RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Банки перейдут к более тщательному контролю переводов
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги, CC BY-SA 4.0

Центробанк утвердил признаки мошеннических операций и опубликовал рекомендации по избежанию включения в черный список или выхода из него.

Среди указанных признаков мошенничества — переводы на счета, связанные с ранее выявленными мошенническими операциями, информация о возбуждении уголовного дела против получателя средств, а также данные от сторонних организаций, указывающие на потенциальные мошеннические действия (например, необычная активность клиента по телефону).

Также вводится проверка счетов, отмеченных как мошеннические в базе данных Центробанка, и анализ нетипичных для клиента операций (сумма, периодичность, время, место), а также попыток операций с использованием ранее затронутых злоумышленниками устройств.

В случае возникновения ситуации, когда клиент считает, что его по ошибке включили в черный список, он может оспорить это решение в любом банке или через интернет-приемную Центробанка, предоставив необходимые данные: ФИО, данные паспорта, информацию о банке, номера счетов и контактный телефон.

Банк имеет возможность также самостоятельно подать жалобу в Центробанк. Регулятор обязуется рассмотреть данное обращение в течение 15 рабочих дней.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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