Филиалы иностранных банков начнут работать в России

Филиалы иностранных банков могут открыться в России

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты Госдумы собираются обсудить законопроект о возможности открытия филиалов иностранных банков на территории России, как сообщает информационное агентство DEITA.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

В настоящее время иностранные банки могут действовать только через представительства. Предлагается разрешить открывать филиалы. Соответствующий законопроект уже опубликован в базе законодательных инициатив Госдумы.

Согласно тексту документа, филиал должен иметь полное наименование на русском языке. Иностранным сотрудникам разрешается работать, но не более половины сотрудников. Кроме того, финансовому учреждению будет необходимо создать официальный сайт в российской доменной зоне.

Законодатели поясняют, что открытие филиалов иностранных банков на территории России поможет создать условия для развития международных платежей и привлечения иностранных инвестиций для финансирования экономики.