Зарубежные компании все больше заинтересованы в Кавказских регионах

Предприниматели из Северной Осетии начнут сотрудничать с зарубежными логистическими компаниями. На Кавказском инвестиционном форуме-2024, который прошёл в столице Чеченской Республики — Грозном, был заключен ряд соответствующих соглашений.
Иран
Ассоциация Евразийского сотрудничества (Россия), при поддержке СОГУ им. К. Л. Хетагурова и Агентства развития РСО-Алания, заключила важное для страны сотрудничество с логистической иранской компанией "LLC Apadana", расположенной в порту Амирабад провинции Мазендаран.
Этот порт — крупнейший в Иране на Каспийском море, соединённый с Ж/Д сетью страны. Это делает его важным логистическим звеном в структуре международного транспортного коридора "Север-Юг". В настоящее время он активно развивается.
Иранская компания будет безвозмездно способствовать развитию торговых связей бизнеса Северной Осетии с зарубежными компаниями. У предпринимателей будет прямой доступ к зарубежным структурам поддержки, что скажется на развитии и российского экспорта в целом.
Кения
Член Ассоциации — консалтинговое агентство "МАЕТЭС" (Россия) заключило контракт с африканской торговой компанией "JM-Qafri Methuselah" (Кения). Это позволит отечественным производителям с Северного Кавказа реализовывать свои товары, в том числе зерно, на рынке Кении и других стран Восточной и Центральной Африки. Кенийцы же представляют широкий спектр такой продукции как кофе и какао-бобы.
По информации с сайта Ассоциации, участие иностранных компаний в Кавказском инвестиционном форуме говорит о заинтересованности зарубежного бизнеса к регионам Северного Кавказа.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.