Зарубежные компании все больше заинтересованы в Кавказских регионах

РСО-Алания будет сотрудничать с иранской логистической компанией

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Предприниматели из Северной Осетии начнут сотрудничать с зарубежными логистическими компаниями. На Кавказском инвестиционном форуме-2024, который прошёл в столице Чеченской Республики — Грозном, был заключен ряд соответствующих соглашений.

Фото: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, CC BY 2.0

Иран

Ассоциация Евразийского сотрудничества (Россия), при поддержке СОГУ им. К. Л. Хетагурова и Агентства развития РСО-Алания, заключила важное для страны сотрудничество с логистической иранской компанией "LLC Apadana", расположенной в порту Амирабад провинции Мазендаран.

Этот порт — крупнейший в Иране на Каспийском море, соединённый с Ж/Д сетью страны. Это делает его важным логистическим звеном в структуре международного транспортного коридора "Север-Юг". В настоящее время он активно развивается.

Иранская компания будет безвозмездно способствовать развитию торговых связей бизнеса Северной Осетии с зарубежными компаниями. У предпринимателей будет прямой доступ к зарубежным структурам поддержки, что скажется на развитии и российского экспорта в целом.

Кения

Член Ассоциации — консалтинговое агентство "МАЕТЭС" (Россия) заключило контракт с африканской торговой компанией "JM-Qafri Methuselah" (Кения). Это позволит отечественным производителям с Северного Кавказа реализовывать свои товары, в том числе зерно, на рынке Кении и других стран Восточной и Центральной Африки. Кенийцы же представляют широкий спектр такой продукции как кофе и какао-бобы.

По информации с сайта Ассоциации, участие иностранных компаний в Кавказском инвестиционном форуме говорит о заинтересованности зарубежного бизнеса к регионам Северного Кавказа.