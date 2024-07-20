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Бензин АИ-95 резко подорожал

Цена бензина АИ-95 увеличилась за неделю

2:03
Экономика

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, на прошлой неделе цена бензина марки "Премиум-95" превысила 74 тыс. рублей за тонну впервые с сентября 2023 года, что также является рекордом для 2024 года, пишет "Рамблер. Финансы".

Цена бензина АИ-95 увеличилась за неделю
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Цена этого вида топлива на торгах в пятницу выросла на 0,49%, достигнув отметки 74,313 тыс. рублей за тонну. За неделю цена бензина АИ-95 увеличилась на более чем 6%.

Цена бензина АИ-92 немного снизилась на 0,99%, составив 57,333 тыс. рублей за тонну. Рекордом для этого вида топлива является значение в 70,508 тыс. рублей за тонну, установленное 18 сентября 2023 года.

Топочный мазут подорожал на 1,82%, достигнув отметки 32,688 тыс. рублей за тонну, а цена летнего дизеля увеличилась на 1,26%, составив 61,949 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 0,63%, до 33,521 тыс. рублей за тонну. Торги по авиакеросину в пятницу не проводились.

Александр Новак, вице-премьер РФ, высказал мнение о возможном возобновлении запрета на экспорт бензина в августе, если ситуация на рынке останется напряженной. Новак отметил, что рынок топлива в России стабилен, но чувствителен к объемам предложения бензина Аи-95.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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