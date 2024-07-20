Системы РЖД не испытывали проблем на фоне глобального сбоя Microsoft

Согласно информации пресс-службы ОАО "РЖД", все информационные системы компании функционируют в нормальном режиме", сообщает агентство ТАСС.
Ранее стало известно, что из-за сбоя в работе облачной платформы хранения данных Microsoft Azure и проблем с обновлением программного обеспечения от CrowdStrike были отменены и задержаны сотни авиарейсов по всему миру, что привело к серьезным проблемам для операторов связи, банков, больниц и платежных систем.
Для минимизации последствий сбоев Microsoft Azure обычно предпринимает меры по обеспечению высокой доступности и надёжности своих сервисов, включая использование избыточности, резервирования и автоматического восстановления после сбоев.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.