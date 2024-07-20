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Системы РЖД не испытывали проблем на фоне глобального сбоя Microsoft

Глобальный сбой Microsoft не повлиял на системы РЖД

0:47
Экономика

Согласно информации пресс-службы ОАО "РЖД", все информационные системы компании функционируют в нормальном режиме", сообщает агентство ТАСС.

Глобальный сбой Microsoft не повлиял на системы РЖД
Фото: Freepik by freepik, PDM

Ранее стало известно, что из-за сбоя в работе облачной платформы хранения данных Microsoft Azure и проблем с обновлением программного обеспечения от CrowdStrike были отменены и задержаны сотни авиарейсов по всему миру, что привело к серьезным проблемам для операторов связи, банков, больниц и платежных систем.

Для минимизации последствий сбоев Microsoft Azure обычно предпринимает меры по обеспечению высокой доступности и надёжности своих сервисов, включая использование избыточности, резервирования и автоматического восстановления после сбоев.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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