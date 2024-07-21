Украина угрожает Евросоюзу энергетическим кризисом: Европа хочет получать российскую нефть

Венгрия оспорит украинский запрет на российскую нефть

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам главы венгерского МИД Петер Сийярто, Венгрия считает действия Украины по запрету поставок нефти из России недружественными и планирует поднять этот вопрос на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоится 22 июля в Брюсселе.

Фото: wikimedia.org by Quartl, CC BY 3.0

Сийярто отметил, что венгерские власти сообщили украинским коллегам о неприемлемости и странности их решения, особенно учитывая, что Украина стремится стать членом Евросоюза и при этом представляет угрозу для энергоснабжения двух государств-членов ЕС.