Участникам опроса от SuperJob было предложено рассказать о профессиональных предпочтениях

Россияне выбрали самую интересную профессию

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

SuperJob проводил опрос, чтобы определить, каковы предпочтения респондентов по поводу профессий.

Фото: donland.ru by Фото правительства Ростовской области is licensed under https://www.donland.ru/

Согласно опросу SuperJob, наиболее скучной работой считается работа охранников, в то время как наиболее интересной — работа инженеров.

В России сегодня инженеры востребованы по нескольким причинам: Россия — страна с разнообразными отраслями промышленности, такими как энергетика, машиностроение, металлургия, химическая промышленность и другие. Для развития этих отраслей требуются квалифицированные инженеры.

В последние годы в России активно реализуется политика импортозамещения, направленная на замену иностранных товаров отечественными аналогами. Это требует разработки новых продуктов и технологий, что увеличивает спрос на инженеров.

Продолжается активное строительство жилых домов, дорог, мостов, аэропортов и других объектов инфраструктуры. Инженеры необходимы для проектирования, строительства и эксплуатации этих объектов.

В стране существует множество технических вузов и научных институтов, где проводятся исследования и разработки в различных областях науки и техники. Инженеры участвуют в этих исследованиях и разработках.

Военная техника и системы безопасности также требуют разработки и производства, что создаёт спрос на инженеров в этой сфере.

При этом 11% опрошенных считают, что не существует скучных профессий. Еще 4% утверждают, что любая работа становится скучной, если она не приносит удовольствия.