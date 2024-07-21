Нефтяная катастрофа: российский экспорт обрушился до 3,1 миллиона баррелей в сутки

Средний объём морских поставок российской нефти за последние четыре недели снизился до 3,1 миллиона баррелей в сутки, достигнув минимального уровня с января текущего года.
Об этом, ссылаясь на данные консалтинговой компании Rystad Energy, сообщает Bloomberg.
Текущий объём на 600 тысяч баррелей меньше, чем пиковое значение, зафиксированное в апреле. По мнению аналитиков, это снижение совпало с ростом объемов нефтепереработки внутри страны, который в июле достиг шестимесячного максимума.
Компания прогнозирует, что в июле и августе морской экспорт российской нефти снизится до 2,7 миллиона баррелей в день, а рост начнется только в сентябре, когда нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начнут проведение технического обслуживания.
Если удары беспилотников по НПЗ не возобновятся с такой же интенсивностью, как зимой и весной, поставки осенью вряд ли превысят три миллиона баррелей в сутки, полагают эксперты.
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