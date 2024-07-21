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Нефтяная катастрофа: российский экспорт обрушился до 3,1 миллиона баррелей в сутки

Объём морских поставок российской нефти снизился

1:07
Экономика

Средний объём морских поставок российской нефти за последние четыре недели снизился до 3,1 миллиона баррелей в сутки, достигнув минимального уровня с января текущего года.

Объём морских поставок российской нефти снизился
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Об этом, ссылаясь на данные консалтинговой компании Rystad Energy, сообщает Bloomberg.

Текущий объём на 600 тысяч баррелей меньше, чем пиковое значение, зафиксированное в апреле. По мнению аналитиков, это снижение совпало с ростом объемов нефтепереработки внутри страны, который в июле достиг шестимесячного максимума.

Компания прогнозирует, что в июле и августе морской экспорт российской нефти снизится до 2,7 миллиона баррелей в день, а рост начнется только в сентябре, когда нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начнут проведение технического обслуживания.

Если удары беспилотников по НПЗ не возобновятся с такой же интенсивностью, как зимой и весной, поставки осенью вряд ли превысят три миллиона баррелей в сутки, полагают эксперты.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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