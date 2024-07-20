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Цены на маркетплейсах повысятся из-за изменений в Таможенном кодексе

Ожидается, что на маркетплейсах вырастут цены

1:47
Экономика

Из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза ввоз товаров в Россию может стать более сложным, что, вероятно, приведет к возможному увеличению цен. Об этом сообщает издание "360".

Ожидается, что на маркетплейсах вырастут цены
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY-SA 4.0

Однако, по мнению аналитика рынка товаров повседневного спроса Александра Анфиногенова, резкого роста цен, скорее всего, не произойдет.

Эксперт назвал текущую ситуацию неоднозначной. По его мнению, возникает впечатление, что до недавнего времени маркетплейсы действовали в теневой зоне, а теперь они переносятся в рамки законодательства. Однако это не так.

Ранее глава совета Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭТ) Александр Ефимов предупредил о планируемых изменениях в Таможенном кодексе, направленных на предотвращение поставок в Россию товаров, продаваемых на маркетплейсах дешевле, чем у местных продавцов. Он считает, что это может нанести ущерб электронной торговле и ухудшить ситуацию для потребителя. Некоторые популярные товары могут вообще исчезнуть с прилавков.

Подготовленные изменения были представлены в конце 2023 года. По словам исполнительного директора Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Галины Донцовой, все товары, продаваемые через маркетплейсы, будут отнесены к отдельной категории, для которой пока не установлена соответствующая нормативно-правовая база. В результате это может привести к ограничению импорта смартфонов, лекарств, сыров, колбас, текстиля для дома, фотоаппаратов, обуви, одежды и других товаров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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