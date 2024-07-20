Импорт кормов для животных в России сократится

В России постепенно отказываются от кормов для животных иностранных поставщиков

Россия постепенно уменьшает импорт продуктов, производство которых растет внутри страны, включая корма для животных. Однако запрет на конкретных производителей связан с качеством их продукции, как пояснил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК.

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По его словам, если на упаковке написано "утка", а на самом деле утки нет, то "коты обижаются". В то же время, Данкверт подчеркнул, что иностранных поставщиков в России достаточно, даже после сокращения импорта этих товаров на 40 процентов.

В начале мая Роскачество сообщило, что 83% сухих кормов для кошек не соответствуют установленным стандартам, а в 70% брендов обнаружены следы пестицидов. Только один российский корм соответствует требованиям российского ГОСТа.

С сентября в России начнут маркировку сухих кормов для животных и ветеринарных препаратов, а через полгода это распространится и на влажные корма. Необходимость в этом шаге обусловлена высоким уровнем контрафактной продукции.