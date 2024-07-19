Активы "Сланцевского завода "Полимер" будут проданы

Завод, выпускавший знаменитые "сланцы", выставлен на продажу

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Информация о продаже активов АО "Сланцевский завод "Полимер" на торгах появилась в издании "Деловой Петербург", пишет РБК.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Начальная стоимость лота, включающего здания и сооружения на территории в 24 гектара в городе Сланцы, составляет 63,9 миллиона рублей.

В прошлые годы на предприятии изготавливалась популярная пляжная обувь, которая получила народное название "сланцы" благодаря надписи на оттиске.

Лот включает в себя производственные цеха общей площадью около 23 тысяч квадратных метров, складские помещения, шиномонтажное производство, административные здания, здания энергоснабжения и другие объекты инфраструктуры.

Торги по комплексу назначены на 27 августа.

Завод, основанный в середине ХХ века, производил широкий ассортимент резиновых изделий. В 2017 году предприятие было вынуждено прекратить производство из-за высоких издержек и отсутствия заказов. В 2023 году выручка завода сократилась до 13,4 миллиона рублей, а чистый убыток составил 245,3 миллиона рублей. "Полимер" был объявлен банкротом и имеет задолженность перед банком "Таврический" в размере примерно 1 миллиарда рублей. Значительная часть зданий завода нуждается в реконструкции, и они отключены от коммуникаций.