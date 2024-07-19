Теперь каждой семье разрешается брать только одну льготную ипотеку с государственной поддержкой

В банках России действует правило "одна льготная ипотека в одни руки"

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несколько российских банков начали выявлять клиентов, нарушающих правило о возможности получения только одной льготной ипотеки, и в связи с этим увеличивают процентные ставки, пишет РБК.

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Среди тех, кто столкнулся с этой проблемой, клиенты Сбербанка и банка «Дом.РФ» выделены.

Представитель Сбербанка подтвердил, что увеличение ставок происходит в соответствии с условиями и ограничениями действующих программ по ипотеке с государственной поддержкой.

Вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов отметил, что случаи нарушения правила "одна льготная ипотека в одни руки" встречаются "достаточно редко", но в таких ситуациях банк действительно повышает процентную ставку для клиента, взявшего ипотечный кредит.

По его словам, потребителей заранее предупреждают о возможном риске.

Ранее Министерство финансов России объявило о продлении программы "Семейная ипотека" до 2030 года. Семьи с детьми до шести лет и другие категории граждан по-прежнему могут оформить ипотечный кредит под сниженную ставку — до 6%. Однако теперь каждой семье разрешается брать только одну льготную ипотеку с государственной поддержкой, и уже выданные льготные кредиты будут учитываться.