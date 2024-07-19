У ПАО "Татнефть" откроется филиал в Китае

ПАО "Татнефть" планирует рассмотреть вопрос о создании филиала в Китайской Народной Республике на предстоящем заседании совета директоров компании 26 июля, как указывается в информации, опубликованной в центре раскрытия корпоративной информации "Интерфакс".
На данный момент ПАО "Татнефть" имеет представительства в Казахстане, Узбекистане, а также филиал в Туркменистане. Компания также предоставляет услуги по инжинирингу, технологиям и оборудованию в Казахстане, Туркменистане, Турции и Узбекистане.
Розничная сеть по продаже нефтепродуктов включает 1,5 тыс. автозаправочных станций, которые действуют не только в России, но также в Турции, Беларуси и Узбекистане. В феврале 2023 года компания также рассматривала возможность открытия представительства в Турции.
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