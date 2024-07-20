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ЕС забирает миллиарды у России: Euroclear направит 1,55 миллиарда евро на помощь Украине

Euroclear переведёт €1,55 млрд доходов от российских активов в фонд ЕС для Украины

1:06
Экономика

В июле Euroclear переведет 1,55 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов в фонд ЕС для Украины и уплатит 836 миллионов евро корпоративных налогов в Бельгии.

Euroclear переведёт €1,55 млрд доходов от российских активов в фонд ЕС для Украины
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

Из общего дохода в 4 миллиарда евро за первую половину 2024 года, 3,4 миллиарда поступили от замороженных российских активов. Санкции против России продолжают влиять на поступления Euroclear, и организация столкнулась с рядом судебных исков, большинство из которых проходят в российских судах, сообщает РИА Новости.

В 2023 году ЕС утвердил решение использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования военной помощи и восстановления Украины. Европейский центральный банк предупреждал о возможных репутационных рисках для европейской валюты, а Кремль и МИД РФ критиковали данные меры, называя их нарушением международного права и воровством.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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