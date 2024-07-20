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Сербия получит 6 миллиардов евро: Вучич и Шольц подписали соглашение

Сербия и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнёрстве

0:56
Экономика

Сербия и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на стратегическое партнерство в области сырьевых ресурсов.

Сербия и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнёрстве
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Церемония подписания прошла в присутствии президента Сербии Александра Вучича и канцлера Германии Олафа Шольца.

Вучич отметил, что это соглашение является значительным шагом вперед для Сербии, прогнозируя как минимум 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. Он подчеркнул важность этого документа для экономического прогресса и европейского пути страны. Вучич также указал, что Сербия использует свои ограниченные ресурсы максимально эффективно, сообщает ТАСС.

Меморандум был подписан в ходе саммита по стратегическим сырьевым ресурсам в Белграде, где присутствовали также представители Еврокомиссии, сербского правительства и западные дипломаты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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