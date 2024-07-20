Сербия и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на стратегическое партнерство в области сырьевых ресурсов.
Церемония подписания прошла в присутствии президента Сербии Александра Вучича и канцлера Германии Олафа Шольца.
Вучич отметил, что это соглашение является значительным шагом вперед для Сербии, прогнозируя как минимум 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. Он подчеркнул важность этого документа для экономического прогресса и европейского пути страны. Вучич также указал, что Сербия использует свои ограниченные ресурсы максимально эффективно, сообщает ТАСС.
Меморандум был подписан в ходе саммита по стратегическим сырьевым ресурсам в Белграде, где присутствовали также представители Еврокомиссии, сербского правительства и западные дипломаты.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.