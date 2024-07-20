Сбой Microsoft обрушил мировую экономику на сотни миллионов долларов

Названы потери бизнеса от сбоя Microsoft

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбой системы Microsoft, произошедший из-за обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor от компании CrowdStrike, привел к глобальным проблемам для операторов связи, банков и авиакомпаний по всему миру.

Фото: Flickr by OnInnovation, CC BY-ND 2.0

Заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков оценил потери мировой банковской системы в сотни миллионов долларов.

Авиакомпании понесли потери на десятки миллионов долларов из-за отмены рейсов и компенсаций пассажирам. Телекоммуникационные провайдеры и медиа-компании также ощутили последствия сбоя, но их финансовые потери менее значительны, сообщает РИА Новости.

Пермяков отметил, что точные потери оценить сложно, поскольку они включают не только прямые финансовые убытки, но и репутационные и долгосрочные последствия для компаний и отраслей.