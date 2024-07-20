Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт приготовления томатной пасты на зиму
Как правильно поливать капусту в жару
Как защитить свои права при неудачных косметологических процедурах
Обнаружен древнеримский мраморный пол в затопленной вилле
Стало известно, как снизить расход топлива
Сербия и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнёрстве
Певец SHAMAN высказался о YouTube и иноагентах
Альтернатива филлерам: натуральный метод улучшения губ
"СОГАЗ" выплатил компенсации пострадавшим при крушении поезда в Коми 26 июня
Сбой Microsoft обрушил мировую экономику на сотни миллионов долларов

Названы потери бизнеса от сбоя Microsoft

0:57
Экономика

Сбой системы Microsoft, произошедший из-за обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor от компании CrowdStrike, привел к глобальным проблемам для операторов связи, банков и авиакомпаний по всему миру.

Названы потери бизнеса от сбоя Microsoft
Фото: Flickr by OnInnovation, CC BY-ND 2.0

Заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков оценил потери мировой банковской системы в сотни миллионов долларов.

Авиакомпании понесли потери на десятки миллионов долларов из-за отмены рейсов и компенсаций пассажирам. Телекоммуникационные провайдеры и медиа-компании также ощутили последствия сбоя, но их финансовые потери менее значительны, сообщает РИА Новости.

Пермяков отметил, что точные потери оценить сложно, поскольку они включают не только прямые финансовые убытки, но и репутационные и долгосрочные последствия для компаний и отраслей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных

Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.

Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Чем подкормить помидоры в июле, чтобы быстрее созрели
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Убитая нацистка Ирина Фарион являлась символом современной Украины Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Сербия и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнёрстве
Певец SHAMAN высказался о YouTube и иноагентах
Альтернатива филлерам: натуральный метод улучшения губ
"СОГАЗ" выплатил компенсации пострадавшим при крушении поезда в Коми 26 июня
Самая красивая порода кошек в мире
PS5 Pro готовится к выпуску в ноябре 2024 года
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия ОИ-80 в Москве
5 причин, почему огурцы сбрасывают завязи
NASA: разработана виртуальная модель космоса из 4 млн изображений
Названы потери бизнеса от сбоя Microsoft
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников