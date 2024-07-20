Крах люксовых брендов: сможет ли Burberry выжить в новых условиях?

Люксовые бренды сообщают о снижении продаж и прибыли в 2024 году

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние месяцы несколько крупных люксовых брендов сообщают о значительном снижении прибыли.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Swatch Group сообщила о снижении выручки на 14% и операционной прибыли на 70% за шесть месяцев до июня. Hugo Boss понизил прогноз прибыли на 2024 год, а Richemont сообщил о снижении продаж в Китае на 27% по сравнению с прошлым годом. Все внимание теперь приковано к LVMH, который объявит результаты 23 июля.

Бренд Burberry пострадал особенно, снизив продажи на 21% во втором квартале, сократив дивиденды и уволив исполнительного директора. Проблемы компании накапливались годами: попытка перейти на более престижный рынок и повышение цен в магазинах по всему миру обернулись снижением продаж, особенно в Китае. Китайские потребители становятся осторожнее в демонстрации роскоши из-за политических факторов, сообщает The Economist.

Тем не менее, бренды, которые никогда не продают свою продукцию со скидками, такие как Hermès и Brunello Cucinelli, продолжают расти в Китае. Bain прогнозирует, что к 2030 году китайские потребители будут составлять 40% мировых продаж роскоши. Однако Burberry может не выиграть от этого, если вкусы китайских покупателей продолжат смещаться в сторону самых элитных брендов.