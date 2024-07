Стоимость иены взлетела на 4%: раскрыты тайные манёвры Банка Японии

Your browser does not support the audio element.

Три резких скачка стоимости иены 11, 12 и 17 июля вызвали подозрения о валютных интервенциях Банка Японии (BoJ).

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository