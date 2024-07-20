Стоимость иены взлетела на 4%: раскрыты тайные манёвры Банка Японии

Валютные интервенции Банка Японии вызвали резкий рост иены

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Три резких скачка стоимости иены 11, 12 и 17 июля вызвали подозрения о валютных интервенциях Банка Японии (BoJ).

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

В результате иена достигла 156 ¥ за доллар, поднявшись на 4% по отношению к доллару США, что превышает 37-летние минимумы. Предполагается, что BoJ продал более 35 миллиардов долларов валютных резервов 11 и 12 июля. За последние два года интервенции составили более 120 миллиардов долларов.

Основная причина слабости иены — расхождение между денежно-кредитной политикой США и Японии. Несмотря на успешные реформы корпоративного управления, японские компании выводят капитал за границу, что снижает спрос на иену.

Прямые иностранные инвестиции в Японии остаются низкими. Японские компании предпочитают хранить заработанные за границей деньги в иностранных облигациях. Сокращение торгового баланса Японии компенсируется прибылью зарубежных компаний, но эти доходы не возвращаются в страну, сообщает The Economist.

В долгосрочной перспективе укрепление иены возможно, если снизятся процентные ставки в США и Япония станет привлекательной для диверсификации цепочек поставок. Однако сокращение рабочей силы и дисциплина японских фирм могут продолжать оказывать давление на валюту.