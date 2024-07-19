Готовьте мешки для золота: этот драгметалл поможет сохранить ваши деньги — советы от инвестора

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Иван Алёхин: инвестиции в драгметаллы всегда выгодны

1:56
Экономика » Финансы

Инвестор, бизнесмен и общественный деятель Иван Алехин рассказал Pravda. Ru, кто может заработать на золоте и для кого выгодно просто хранить деньги в металле.

Иван Алёхин: инвестиции в драгметаллы всегда выгодны
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Если не хотите потерять миллион рублей и сохранить деньги — вкладывайте их в покупку драгметалла, советует эксперт.

"Вы хотели бы этот миллион рублей не потерять. Через год, два, три, пять, десять лет. То есть, золото — это всегда долгосрочный актив. Поэтому, когда вы глядите на цифры на банковском счете и думаете: "А вдруг эти цифры исчезнут, банк у меня деньги украдет", когда вы глядите на банкноты, которые лежат у вас под подушкой, и начинаете беспокоиться: "А вдруг меня обворуют или будет пожар и деньги сгорят", — в этом случае вы инвестируете в золото. То есть, покупаете металл. Его тоже можно хранить "под подушкой", но при пожаре он в крайнем случае расплавится, но не сгорит", — рассуждает специалист.

Если нет профессиональных навыков, то заработать на золоте вряд ли получится, говорит Иван Алёхин. И не нужно думать, что купленное сегодня золото завтра можно выгодно продать. Если деньги нужны "завтра", лучше использовать другие способы.

"Нет вопроса: а если мне понадобится завтра? Если понадобится завтра, то у меня есть валюта. И перекрыть валютой или ценными бумагами", — рекомендует бизнесмен.

В качестве примера популярности золота как надёжного способа сохранить деньги Иван Алёхин приводит попавших в руки правосудия коррупционеров.

"Если кого-то задержали, то что у него находят? Деньги, слитки золота, камни и ценности, имеющие антикварную ценность. Также и здесь. Золото покупают для того, чтобы сохранить и не потерять", — резюмировал эксперт.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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