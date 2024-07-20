Паника на Уолл-стрит: Китай массово сбрасывает американские акции и облигации

Китайские инвесторы продали рекордное количество американских ценных бумаг

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайские инвесторы продали рекордное количество американских акций и облигаций в мае на фоне усиленной дипломатической напряженности между США и Китаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Alankitassignments, CC BY-SA 4.0

По данным Министерства финансов США, китайские фонды продали долгосрочные ценные бумаги на сумму 42,6 миллиарда долларов, включая казначейские, агентские и корпоративные облигации, а также акции.

С начала года продажи достигли 79,7 миллиарда долларов, что является рекордом за период с января по май. По мнению экспертов, эта распродажа могла быть вызвана неопределенностью вокруг президентских выборов в США и возможным политическим влиянием на сокращение запасов в долларах. Большая часть продаж пришлась на казначейские облигации, за которыми следуют долговые обязательства агентств и акции, сообщает Bloomberg.

Китай, являясь одним из крупнейших иностранных держателей казначейских облигаций, часто подвергается анализу со стороны инвесторов и геополитических стратегов. Эксперты отмечают, что китайские инвесторы могут продолжить сокращать свои инвестиции в американские активы из-за высоких оценок американских акций и возросшей потребности в ликвидности.

Однако перспективы смягчения политики Федеральной резервной системы и ослабление доллара могут сделать местные инвестиции более привлекательными для китайских инвесторов.