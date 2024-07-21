Турция и Нигер подписали декларацию о сотрудничестве в области нефти и природного газ

Турция и Нигер подписали протокол о сотрудничестве в области нефти и природного газа. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар и другие высокопоставленные лица провели переговоры с нигерскими коллегами, включая премьер-министра Али Махамане Ламине Зейне и президента Абдуррахмана Тчиани.
Декларация о намерениях предусматривает расширение диалога и поддержку турецких компаний в разработке месторождений нефти и газа в Нигере. Планируется проведение работ в определенные сроки.
Нигер — государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Страна граничит на севере с Алжиром и Ливией, на востоке — с Чадом, на юге — с Нигерией и Бенином, на западе — с Буркина-Фасо и Мали.
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