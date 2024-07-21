Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Янова: после отравления нужно пить больше воды
Автоэксперт Ревин рассказал, чем вредны для машины короткие поездки на 8-10 км
Cоставлен топ-7 SSD на 2 ТБ для использования с консолью PS5
Американские ученые совершили прорыв в создании долгосрочной защиты от гриппа
Мы способны найти признаки жизни за ледяной коркой Европы и Энцеладе
Три лучших способа инвестировать
Топ 10 частых распространенных ошибок при ремонте
Как приготовить безалкогольный мохито самостоятельно
Microsoft повышает цены на Game Pass
Турция и Нигер подписали декларацию о сотрудничестве в области нефти и природного газ

Турция и Нигер заключили крупное нефтегазовое соглашение

Экономика

Турция и Нигер подписали протокол о сотрудничестве в области нефти и природного газа. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар и другие высокопоставленные лица провели переговоры с нигерскими коллегами, включая премьер-министра Али Махамане Ламине Зейне и президента Абдуррахмана Тчиани.

Турция и Нигер заключили крупное нефтегазовое соглашение
Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), PDM

Декларация о намерениях предусматривает расширение диалога и поддержку турецких компаний в разработке месторождений нефти и газа в Нигере. Планируется проведение работ в определенные сроки.

Нигер — государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Страна граничит на севере с Алжиром и Ливией, на востоке — с Чадом, на юге — с Нигерией и Бенином, на западе — с Буркина-Фасо и Мали.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Microsoft повышает цены на Game Pass
Почему гниют кабачки на грядке: ошибки, которых стоит избегать
В Германии предотвращен теракт перед финалом Евро-2024
Чем опасна езда на автомобиле с открытыми окнами
Новая игра от Capcom Kunitsu-Gami добавлена в Xbox Game Pass
Режиссёр "Морбиуса" считает, что зря снял этот фильм
Турист из Китая прибыл в Россию и стал волонтером на фронте
Анна Заворотнюк показала свою красивую бабушку
Турция и Нигер заключили крупное нефтегазовое соглашение
Врач Кривошонок: повара ответственны за 98% случаев кишечных заболеваний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников