Искусственный интеллект меняет энергетический рынок: цены на газ взлетели на 62%

Цены на природный газ выросли за последние три месяца из-за увеличения спроса, вызванного бумом искусственного интеллекта и его потребностей в электроэнергии.
Эксперты прогнозируют, что природный газ останется ключевым топливом в переходе к низкоуглеродным технологиям. В США цены на газ выросли на 62%, а в Нидерландах — на 18% из-за геополитической напряженности, сокращения добычи и перебоев с поставками.
Согласно S&P Global Commodity Insights, мировой спрос на электроэнергию вырастет на треть в ближайшие 10 лет, и природный газ будет важным источником.
Ожидается, что спрос на газ особенно увеличится в Азии благодаря росту населения и промышленности. Инвестиции в СПГ увеличат предложение в краткосрочной перспективе, но для долгосрочного удовлетворения спроса потребуются новые проекты.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.