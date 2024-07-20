Искусственный интеллект меняет энергетический рынок: цены на газ взлетели на 62%

Цены на природный газ растут из-за ИИ

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на природный газ выросли за последние три месяца из-за увеличения спроса, вызванного бумом искусственного интеллекта и его потребностей в электроэнергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Эксперты прогнозируют, что природный газ останется ключевым топливом в переходе к низкоуглеродным технологиям. В США цены на газ выросли на 62%, а в Нидерландах — на 18% из-за геополитической напряженности, сокращения добычи и перебоев с поставками.

Согласно S&P Global Commodity Insights, мировой спрос на электроэнергию вырастет на треть в ближайшие 10 лет, и природный газ будет важным источником.

Ожидается, что спрос на газ особенно увеличится в Азии благодаря росту населения и промышленности. Инвестиции в СПГ увеличат предложение в краткосрочной перспективе, но для долгосрочного удовлетворения спроса потребуются новые проекты.