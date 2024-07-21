Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сода – лучший друг ваших огурцов: узнайте, как её использовать
Шарлиз Терон исполнит главную роль в новом триллере от режиссёра "Эвереста"
Фрикадельки с томатным соусом в сковороде: пошаговый рецепт
Эксперт Константинов: кондиционер машины следует особо беречь в жаркую погоду
Эксперты рассказали, почему кошка не дерёт когтеточку
Певица Слава извинилась перед Ларисой Долиной
Врач Тимощенко: хрен богат витаминами С и В
НАСА собирается использовать роботизированных пчел для изучения Марса
Президент США Джо Байден выходит из президентской гонки
Газ вновь поступает в огромных объёмах: Греция резко увеличила закупки российского газа

Греция увеличила импорт российского газа

1:04
Экономика

В первой половине 2024 года Греция значительно увеличила импорт российского газа, увеличив его объем в 1,7 раза и вернувшись к показателям потребления топлива от "Газпрома" до начала специальной военной операции на Украине.

Греция увеличила импорт российского газа
Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Эксперты связывают этот рост с переходом электростанций на газ и конкурентоспособностью российского топлива.

По данным оператора DESFA, доля российского газа в греческом импорте выросла с 31% до 57% в первой половине 2024 года. В период с января по июнь из России поступило 1,67 млрд кубометров газа, из которых 1,49 млрд кубометров пришло по трубопроводу через пункт "Сидирокастрон", а 182 млн кубометров составил СПГ.

Все поставки осуществлялись компанией "Газпром", а СПГ поставлялся с балтийского терминала "Портовая".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Канадские ученые выяснили, как предотвратить гипертонию в пожилом возрасте
Раскрыто, как тренируется Криштиану Роналду
Врач Чистякова: почему ваши волосы не становятся лучше от домашних масок
Россия внедряет стандарт "India Friendly" для комфортного пребывания индийских турист
Эксперты перечислили 5 простых советов по защите автомобиля в аномальную жару
Вкуснейшая запеканка из брокколи с сыром и соусом бешамель
Blizzard анонсировала новый класс в Diablo 4
Как спроектировать кухню: советы эксперта по зонированию и планировке
Невероятно простое решение для избавления от тли на ваших растениях
В "Дэдпуле и Росомахе" планировали музыкальный номер под песню Элтона Джона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников