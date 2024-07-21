Газ вновь поступает в огромных объёмах: Греция резко увеличила закупки российского газа

Греция увеличила импорт российского газа

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первой половине 2024 года Греция значительно увеличила импорт российского газа, увеличив его объем в 1,7 раза и вернувшись к показателям потребления топлива от "Газпрома" до начала специальной военной операции на Украине.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Эксперты связывают этот рост с переходом электростанций на газ и конкурентоспособностью российского топлива.

По данным оператора DESFA, доля российского газа в греческом импорте выросла с 31% до 57% в первой половине 2024 года. В период с января по июнь из России поступило 1,67 млрд кубометров газа, из которых 1,49 млрд кубометров пришло по трубопроводу через пункт "Сидирокастрон", а 182 млн кубометров составил СПГ.

Все поставки осуществлялись компанией "Газпром", а СПГ поставлялся с балтийского терминала "Портовая".