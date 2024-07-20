Россия предложила Ирану рекордно дешёвый газ: в 4 раза ниже рыночной

Россия обсуждает с Ираном контракт на поставки трубопроводного газа

0:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Иран обсуждают долгосрочный контракт на поставку 300 млн кубометров газа в день, стоимость которого составит $10-12 млрд в год.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Цена газа для Ирана будет около $100 за тысячу кубометров, что значительно дешевле, чем для Европы и Китая.

Иран мог бы стать крупнейшим клиентом "Газпрома", который после отказа от поставок в Европу ищет новые рынки.

Однако эксперты сомневаются в реальности сделки из-за большого количества газа в Иране, санкций и законодательных ограничений.