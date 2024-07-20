Россия предложила Ирану рекордно дешёвый газ: в 4 раза ниже рыночной

Россия и Иран обсуждают долгосрочный контракт на поставку 300 млн кубометров газа в день, стоимость которого составит $10-12 млрд в год.
Цена газа для Ирана будет около $100 за тысячу кубометров, что значительно дешевле, чем для Европы и Китая.
Иран мог бы стать крупнейшим клиентом "Газпрома", который после отказа от поставок в Европу ищет новые рынки.
Однако эксперты сомневаются в реальности сделки из-за большого количества газа в Иране, санкций и законодательных ограничений.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.