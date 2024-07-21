Золото может достичь новых вершин благодаря ослаблению доллара

Слабый доллар выводит золото на новый уровень

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на золото достигли рекордных уровней благодаря растущему оптимизму по поводу возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре и ослаблению доллара, что способствует увеличению спроса на драгоценный металл.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Спотовые цены на золото выросли на 0,5%, достигнув $2 480,75 за унцию к середине дня в среду, после того как они ранее в ходе сессии достигли исторического максимума в $2 482,29. Фьючерсы на золото в США подорожали на 0,7%, достигнув $2 485,30.

По словам директора по альтернативным инвестициям и торговле в High Ridge Futures Дэвида Мегера основными факторами, способствующими росту цен на золото, являются ожидания снижения ставки ФРС и ослабление доллара.

В то же время другие представители ФРС указывают на обнадеживающие сигналы по инфляции, что оставляет возможность для постепенных повышений ставок.

Член правления ФРС Кристофер Уоллер отметил, что момент для снижения ставок становится всё ближе, но неопределенность относительно экономических перспектив затрудняет прогнозирование точного времени снижения стоимости краткосрочных займов.

В то же время данные показали, что объем производства на американских заводах в июне вырос больше, чем ожидалось, что способствовало значительному увеличению производства во втором квартале.