Цены на золото рухнут до $2250: прогноз на 2024 год удивит вас

Эксперт предрёк падение цен на золото

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на недавние колебания волатильности и предсказанное снижение ставки ФРС США, ожидается, что цены на золото могут упасть до уровня $2250 за тройскую унцию к концу 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщила РИАМО эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.

Ранее другой специалист, Максим Худалов, предсказал, что если ФРС США снизит ключевую ставку в сентябре, то цена золота может вырасти до рекордных $2600-2700 за тройскую унцию.

Кокорева объяснила, что ставки ФРС США оказывают значительное влияние на динамику цен на золото. По ее словам, доходность металла трудно предсказать, в то время как доходность государственных облигаций США известна и находится на высоком уровне с низкими рисками, что делает их более привлекательными для инвесторов.

Однако, при снижении ставок ситуация становится менее очевидной, и инвесторы начинают рассматривать более доходные активы.

Она также отметила, что спрос со стороны мировых центробанков оказывает влияние на цены на золото, наряду с потребностями таких стран, как Индия и Китай.

Кроме того, по словам эксперта, золото представляет собой хеджирующий актив, который приобретает особую ценность в условиях геополитической нестабильности.