Россиянам рассказали, как сэкономить на аренде недвижимости

Как сэкономить на аренде жилья в условиях растущих цен?

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В середине июля в России наблюдается рост спроса на аренду жилья, что приводит к повышению цен. По данным Life.ru, найти недорогую квартиру становится сложнее, но есть способы сэкономить.

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Во время увеличенного спроса медианные ставки на аренду растут, особенно к сентябрю. В августе аренда может стать еще дороже. Наиболее популярны однокомнатные квартиры, которые составляют 51% запросов арендаторов. Средняя стоимость такой квартиры в России в июле 2024 года составляет 25 тысяч рублей.

Для экономии стоит рассмотреть аренду не в центральных районах или в старом жилом фонде, где цены могут быть значительно ниже.

Например, в Северном Тушине в Москве аренда составляет около 55,6 тысяч рублей, а в Новой Москве — около 49 тысяч рублей.

В старом фонде цены также ниже: однокомнатная квартира в Тимирязевском районе может стоить 63 тысячи рублей, в то время как аналогичная в новостройке обойдется от 87 тысяч рублей.