Цены на окрошку взлетели до небес! Узнайте, сколько вы теперь заплатите за порцию холодного супа

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В России подорожали продукты, которые нужны для приготовления окрошки

1:51
Экономика

В России наблюдается рост цен на все необходимые ингредиенты для приготовления окрошки, как выяснили специалисты из "Чек индекс". Они провели анализ цен на продукты с 1 по 10 июля 2024 года и сравнили их с теми же датами прошлого года.

В России подорожали продукты, которые нужны для приготовления окрошки
Фото: Adobe Stock by yaroshenko, PDM

Выяснилось, что картофель подорожал на 20%, квас и вареная колбаса — на 11%, кефир — на 9%, зеленый лук — на 7%, огурцы — на 80%, редис — на 25%, сметана — на 8%, укроп — на 24%. Цена десятка яиц выросла на 40%.

Средняя стоимость набора продуктов для окрошки на квасе в июне-июле 2024 года составила 862 рубля, что на 22% больше по сравнению с 2023 годом. Если заменить квас на кефир, то средняя сумма покупки составит 850 рублей.

Приготовление окрошки по традиционному "советскому рецепту" на четыре порции: редис (300 граммов), картофель (400 граммов), яйца (5 штук), огурцы (300 граммов), вареная колбаса (300 граммов), сметана (100 граммов), квас (литр), лук и укроп (по одному пучку) обойдется в среднем в 685 рублей. Это на 17% дороже по сравнению с прошлым годом.

В то же время, объемы производства сметаны (+2%, до 242,9 тысячи тонн), кефира (+1%, до 400,4 тысячи тонн) и сырных продуктов (+1%, до 85,0 тысяч тонн) увеличились, но розничные цены на молочную продукцию не снизились, оставаясь ниже уровня общей продовольственной инфляции в стране.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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