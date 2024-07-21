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3 лучших способа создать пассивный доход и забить на финансовые проблемы

3 лучших способа создать пассивный доход

1:08
Экономика

Создание пассивного дохода — это стремление многих людей, и существует несколько способов достичь этой цели. 

3 лучших способа создать пассивный доход
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Инвестирование в недвижимость.

Инвестирование в недвижимость может быть отличным способом создания пассивного дохода. Путем покупки арендных объектов или инвестирования в недвижимость с целью последующей продажи (флиппинг) можно получать регулярный доход от аренды или прибыль от роста стоимости недвижимости.

2. Создание онлайн-бизнеса.

Создание онлайн-бизнеса, такого как блог, интернет-магазин или веб-приложение, может привести к пассивному доходу. После начальных усилий по созданию и продвижению бизнеса, он может приносить стабильный доход.

3. Инвестирование в фонды и ценные бумаги.

Инвестирование в дивидендные акции, облигации или фонды с высокой доходностью может обеспечить пассивный доход в виде дивидендов или процентов. Это позволяет получать доход от инвестиций без необходимости активного участия в управлении бизнеса.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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