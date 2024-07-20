700 млн кубометров газа за один день: "Газпром" установил рекорд летних поставок газа

"Газпром" установил рекорд летних суточных поставок газа

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Газпром" достиг нового рекорда по суточным поставкам газа в летний период для российских потребителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Согласно сообщению холдинга, 17 июля был установлен абсолютный исторический рекорд, составивший 700,4 миллиона кубометров газа из Единой системы газоснабжения России.

Ранее предполагалось, что Россия вскоре станет лидером по поставкам газа в Китай.

В следующем году "Газпром" планирует увеличить поставки в Китай через газопровод "Сила Сибири" до 38 миллиардов кубометров в год.

С 2027 года ожидается запуск "дальневосточного" маршрута, который позволит дополнительно увеличить объем прокачки на 10 миллиардов кубометров в год.