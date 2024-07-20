700 млн кубометров газа за один день: "Газпром" установил рекорд летних поставок газа

"Газпром" достиг нового рекорда по суточным поставкам газа в летний период для российских потребителей.
Согласно сообщению холдинга, 17 июля был установлен абсолютный исторический рекорд, составивший 700,4 миллиона кубометров газа из Единой системы газоснабжения России.
Ранее предполагалось, что Россия вскоре станет лидером по поставкам газа в Китай.
В следующем году "Газпром" планирует увеличить поставки в Китай через газопровод "Сила Сибири" до 38 миллиардов кубометров в год.
С 2027 года ожидается запуск "дальневосточного" маршрута, который позволит дополнительно увеличить объем прокачки на 10 миллиардов кубометров в год.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.