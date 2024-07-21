Производство поддельной икры в России сократилось на рекордные 41%

Почему производство поддельной икры резко сократилось?

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты связывают уменьшение случаев подделки икры с увеличением вылова лососевых в прошлом году и усилением контроля в отрасли.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, CC BY-SA 4.0

По их мнению, снижение объемов производства поддельной икры обусловлено этими факторами.

По информации Росстата, объем производства заменителей икры в первые пять месяцев 2024 года составил 2249 тонн, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В Рыбном союзе сообщают, что выпуск имитированной лососевой икры, изготовленной из рыбного бульона и водорослей, снизился на 26,3% за полгода, а структурированной икры, производимой из икорного сока с оболочкой из желирующих компонентов, упал на 41,2% по сравнению с прошлым годом.

По мнению специалистов из Рыбного союза, выпуск заменителей икры традиционно увеличивается в сезоны снижения вылова лососевых, что приводит к сокращению объемов производства натуральной икры. Однако в прошлом году лососевая путина в России оказалась второй по вылову в истории страны.