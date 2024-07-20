Россия переживает угольный кризис: экспорт упал на 18% за месяц

Экспорт угля из России упал до минимума

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт коксующегося угля из России, используемого в металлургической отрасли, достиг рекордно низкого уровня с мая 2022 года.

Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0

Газета "Ведомости" сообщает об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По информации ЦЦИ, в июне объем экспорта данного вида угля составил всего 3,7 млн тонн, что на 18% ниже по сравнению с июнем 2023 года. За первые шесть месяцев 2024 года общий экспорт угля сократился на 7%, составив 25 млн тонн.

Основной причиной снижения объемов экспорта коксующегося угля называют низкую рентабельность поставок, вызванную действующей экспортной пошлиной, зависящей от курса доллара.

Кроме того, согласно данным одной из российских угольных компаний, текущая рыночная конъюнктура негативно влияет на экспорт.