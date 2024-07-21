Японские авто исчезают из России: поставки упали на 35%

Поставки японских автомобилей в РФ снизились

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов Японии представило отчёт об экспорте и импорте товаров за июнь. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, экспорт автомобилей значительно сократился.

Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, CC BY 4.0

В июне поставки автомобилей в Россию уменьшились на 35,7 % по сравнению с июнем 2023 года. Однако поставки мотоциклов увеличились на 42,7 %.

В июне из Японии в Россию было отправлено 17,8 тысяч автомобилей, что на 35,7 % меньше, чем год назад. Экспорт автозапчастей также сократился, хотя и не так значительно — на 2,8 %. Зато мотоциклы стали ввозить в Россию гораздо активнее: рост составил 42,7 %.

Данные экспорта из Японии за первые шесть месяцев 2024 года также неутешительны: наблюдается тенденция к снижению ввоза автомобилей в Россию. С января по июнь 2024 года в Россию поставили 96 тысяч автомобилей, что на 19,6 % меньше, чем в прошлом году. В то же время, импорт мотоциклов увеличился на 32,1 %, достигнув 20 тысяч штук.