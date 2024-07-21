Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие шторы для маленькой кухни: римские, маркизы и рольшторы
Как черный цвет преобразует интерьер: советы от эксперта по дизайну
Страховой дом ВСК составил аналитику аварийности на дорогах России
Как сэкономить на покупке кровати: советы дизайнера Юлии Тычино
Иконы в интерьере: где и как разместить
Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары
Новые тренды в дизайне кухонных фартуков: что актуально в 2024 году
Эксперт рассказал, как сделать гостиную более просторной
Простые способы преобразить съемное жилье: 5 идей от эксперта
Японские авто исчезают из России: поставки упали на 35%

Поставки японских автомобилей в РФ снизились

1:25
Экономика

Министерство финансов Японии представило отчёт об экспорте и импорте товаров за июнь. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, экспорт автомобилей значительно сократился.

Поставки японских автомобилей в РФ снизились
Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, CC BY 4.0

В июне поставки автомобилей в Россию уменьшились на 35,7 % по сравнению с июнем 2023 года. Однако поставки мотоциклов увеличились на 42,7 %.

В июне из Японии в Россию было отправлено 17,8 тысяч автомобилей, что на 35,7 % меньше, чем год назад. Экспорт автозапчастей также сократился, хотя и не так значительно — на 2,8 %. Зато мотоциклы стали ввозить в Россию гораздо активнее: рост составил 42,7 %.

Данные экспорта из Японии за первые шесть месяцев 2024 года также неутешительны: наблюдается тенденция к снижению ввоза автомобилей в Россию. С января по июнь 2024 года в Россию поставили 96 тысяч автомобилей, что на 19,6 % меньше, чем в прошлом году. В то же время, импорт мотоциклов увеличился на 32,1 %, достигнув 20 тысяч штук.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Лучшие шторы для маленькой кухни: римские, маркизы и рольшторы
Как черный цвет преобразует интерьер: советы от эксперта по дизайну
Страховой дом ВСК составил аналитику аварийности на дорогах России
Как сэкономить на покупке кровати: советы дизайнера Юлии Тычино
Иконы в интерьере: где и как разместить
Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары
Новые тренды в дизайне кухонных фартуков: что актуально в 2024 году
Эксперт рассказал, как сделать гостиную более просторной
Простые способы преобразить съемное жилье: 5 идей от эксперта
Какие шторы не стоит выбирать для вашего интерьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников