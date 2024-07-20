Евросоюз ужесточает санкционные меры: новые правила владения и контроля

Евросоюз обновил санкционные правила

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рабочая группа советников Европейского союза (ЕС) по международным отношениям обновила санкционные правила, касающиеся критериев собственности и контроля над компаниями, на что обратил внимание РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Партнер практики банковского права и финансирования Better Chance Виктория Борткевича пояснила, что в обновленных "Лучших практиках Европейского союза для эффективной реализации ограничительных мер" критерий владения определяется по правилу "50 процентов и более".

Это правило применяется даже в ситуациях, когда совокупная доля владения двух или более подсанкционных лиц превышает установленный порог. Например, если одна организация принадлежит одному подсанкционному лицу на 30 процентов, а другому — на 25 процентов.

Таким образом, Евросоюз приблизил свои санкционные правила к американским. Как отмечает издание, американское "правило 50 процентов" изначально было введено в 2008 году, однако в 2014 году оно было ужесточено.